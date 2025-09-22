Малый бизнес до конца 2025 года может получить льготный лизинг на 2 млрд рублей

Представители МСП могут оформить заявку на льготный лизинг отечественного или зарубежного оборудования по ставке 6% и 8% соответственно.

До конца 2025 года малые и микропредприятия смогут оформить льготный лизинг оборудования на общую сумму 2 млрд рублей. Доступны ставки 6% для российского оборудования и 8% для зарубежного.

Чаще всего в льготный лизинг берут металлообрабатывающее оборудование и станки (почти 39%), 20% оборудования для переработки полимеров и прочего химсырья, а также деревообрабатывающие оборудование (7%).

«Это позволяет обрабатывающим компаниям активнее включаться в проекты по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, а предприятиям легпрома — продолжить свою работу и рост для развития отечественных брендов», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сумма льготного лизинга может составлять от 1 млн до 100 млн рублей, авансовый платеж начинается с 10%.

Чтобы получить льготный лизинг, нужно подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ.