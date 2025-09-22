Когда можно поручить обработку персданных без согласия субъекта

Эксперта Роскомнадзора спросили – можно ли поручить обработку персданных без согласия субъекта, если получение таких согласий оператором крайне затруднено или невозможно. Цель обработки ПД в этом случае – выполнение оператором требований применимого законодательства о защите данных. Например, при аутсорсинге SOC (центра реагирования на киберугрозы) в стороннюю ИБ-компанию.

«Поручение без согласия субъекта персональных допускается только в отдельных случаях, установленных на уровне федерального закона. В иных случаях - согласие требуется (ч. 3 ст. 6 Закона о ПД), — ответила начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора Анна Кононенко.

Такие случаи установлены в п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона о ПД. Например, п. 6 ч. 1 ст. 6 закона о ПД: обработка персданных необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

