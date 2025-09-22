Налоговики в 2026 году хотят каждый месяц публиковать информацию о долгах

Сведения о задолженностях по налогам, сборам и взносам планируют публиковать в открытом доступе на сайте ФНС каждый месяц.

ФНС опубликовала проект, который внесет изменения в приложение к приказу от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@.

Согласно документу, информацию о налоговых долгах, сборах и взносах будут публиковать в открытом доступе каждый месяц 25-го числа. Информация об ЕНП за прошлый год станет доступна с 1 апреля.

Пока что сведения о налоговой задолженности публикуют 10-го числа второго месяца каждого квартала календарного года.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2026 года.