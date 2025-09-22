Исправить недостоверные сведения в ЕГРЮЛ нужно в течение 30 дней

Если в течение шести месяцев не прислать достоверные сведения, компанию могут исключить из ЕГРЮЛ, а руководителей ограничат в правах.

Сведения в ЕГРЮЛ о юрлице (дата создания, адрес, руководство, учредители, уставный капитал, виды деятельности и пр.) общедоступны, и их достоверность и актуальность принципиально важна, так как сведениями пользуются госорганы, банки, контрагенты и инвесторы, предупреждает ФНС по новым регионам.

Налоговики проверяют достоверность сведений в реестре и, если найдут недостоверность, пришлют юрлицу уведомление о необходимости их исправить.

На подачу достоверной информации у компании есть 30 дней с момента получения уведомления. Если требование не исполнить – в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений о юрлице.

Если достоверные сведения не прислать в течение 6 месяцев – компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. А руководители и учредители будут лишены права выполнять аналогичные функции в новых организациях в течение трех лет.

Также за предоставление недостоверных или несвоевременное предоставление сведений предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей. А за умышленное внесение заведомо ложных данных грозит уголовная ответственность.