Исправить недостоверные сведения в ЕГРЮЛ нужно в течение 30 дней
Сведения в ЕГРЮЛ о юрлице (дата создания, адрес, руководство, учредители, уставный капитал, виды деятельности и пр.) общедоступны, и их достоверность и актуальность принципиально важна, так как сведениями пользуются госорганы, банки, контрагенты и инвесторы, предупреждает ФНС по новым регионам.
Налоговики проверяют достоверность сведений в реестре и, если найдут недостоверность, пришлют юрлицу уведомление о необходимости их исправить.
На подачу достоверной информации у компании есть 30 дней с момента получения уведомления. Если требование не исполнить – в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений о юрлице.
Если достоверные сведения не прислать в течение 6 месяцев – компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. А руководители и учредители будут лишены права выполнять аналогичные функции в новых организациях в течение трех лет.
Также за предоставление недостоверных или несвоевременное предоставление сведений предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей. А за умышленное внесение заведомо ложных данных грозит уголовная ответственность.
