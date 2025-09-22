С 22 сентября 2025 года можно сдать монеты в любом банке

В банки и магазины можно сдать накопившуюся мелочь и получить бумажные наличные или зачислить сумму на счет. Акция «Монетная неделя» продлится до 4 октября 2025 года.

Центробанк запустил «Монетную неделю» с 22 сентября по 4 октября 2025 года. В банк можно принести накопившуюся мелочь и обменять ее на бумажные деньги или зачислить на свой счет.

Также мелочь будут принимать в некоторых магазинах, которые участвуют в акции. Подробная информация об условиях и адресах участников на сайте монетнаянеделя.рф.

В акции примут участие около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в 3 тыс. населенных пунктов.

«Монетная неделя» также проходила в апреле 2025 года. По данным Центробанка тогда в оборот вернули 51 млн монет, общая сумма составила 242 млн рублей.