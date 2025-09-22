Летом 2025 оборот курьерских служб вырос почти на 80%

Число оплат выросло на 53%, а средний чек увеличился на 22%.

Оборот служб курьерской доставки увеличился более чем на 80% летом 2025 года относительно лета прошлого года, говорится в исследовании сервиса электронных платежей «ЮMoney» и ГК «Деловые линии».

Так, оборот вырос на 87% год к году, оплат стало на 53% больше, а средний чек увеличился на 22% — до 3 598 рублей.

Основным фактором роста называют экономию времени. Экспресс-доставки с возможностью получить товар за несколько часов повысило конкурентоспособность этого канала по сравнению с традиционным походом в магазин, считают эксперты.

При этом курьерские службы активно расширяют присутствие в малых городах и пригородах, где розничная сеть ограничена. Для жителей регионов доставка стала единственным способом доступа к широкому ассортименту товаров без поездок в областные центры.

Развитие безналичных расчетов упростило доставку в отдаленные районы.

Также летний спрос вызван двумя факторами. Во-первых, уезжая на дачу люди не хотят отказываться от привычного уровня комфорта и заказывают разные товары – от продуктов для барбекю до садового инвентаря. Во-вторых, в сезон отпусков и хорошей погоды люди тратят время на отдых, а не на походы по магазинам.

Спрос на доставку в бизнес-секторе летом тоже вырос, но всего на 2,5%.