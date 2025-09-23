ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Курсы валют

💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 23 сентября 2025 года

Центробанк поднял курс доллара до 84 рублей, евро торгуется за 98,9 рубля, а юань — 11,73.

На 23 сентября 2025 года Центробанк повысил официальный курс доллара до 84 рублей. На выходных и в понедельник 22 сентября он был 83,59 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 сентября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,0186 рубля

Евро

98,9638 рубля

Юань

11,7292 рубля

По данным на 22 сентября 2025 года официальный курс доллара был 83,5904 рубля, евро — 98,8845, а юаня — 11,7060.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

