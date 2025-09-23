Когда в платежке по ЕНП нужно писать другие КБК

Для единого налогового платежа указывают единый КБК. Но есть несколько исключений.

Неправильные реквизиты кода бюджетной классификации (КБК) при перечислении налоговых платежей – это одна из распространенных ошибок, сообщает региональное УФНС.

КБК Единого налогового платежа – 18201061201010000510, подчеркнули налоговики.

Писать другие коды при перечислении ЕНП нельзя.

Но есть перечень платежей, при котором в расчетном документе указывается КБК конкретного платежа, а не универсальные реквизиты:

фиксированный авансовый платеж по НДФЛ с иностранцев, работающих по патенту;

госпошлина (кроме госпошлины, по которой арбитражный суд выдал исполнительный документ);

НПД и сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов, которые можно перечислить (погасить задолженность) как на ЕНП, так и на отдельные КБК.

При уплате ЕНП указывают реквизиты:

Получатель (поле 16): «Казначейство России (ФНС России)»;

ИНН / КПП получателя: 7727406020 / 770801001 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом;

Счет получателя (поле 17): 03100643000000018500;

БИК (поле 14): 017003983;

Номер счета банка получателя средств (поле 15): 40102810445370000059;

Банк получателя (поле 13): Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

Статус плательщика (поле 101) – 01;

ОКТМО – 0;

КБК 18201061201010000510 — ЕНП;

Основание платежа (поле 106) – 0;

Налоговый период (поле 107) – 0;

Номер документ (поле 108) – 0;

Дата документа основания (поле 109) – 0.

Неправильное оформление платежки ведет к задержке информации о платеже, поэтому платеж вовремя не отразится на ЕНС. Из-за этого может образоваться задолженность, и налоговики применят меры взыскания.

Пополнить ЕНС можно через сервисы ФНС — «Личный кабинет налогоплательщика» и «Уплата налогов и пошлин».

