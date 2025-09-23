Когда в платежке по ЕНП нужно писать другие КБК
Неправильные реквизиты кода бюджетной классификации (КБК) при перечислении налоговых платежей – это одна из распространенных ошибок, сообщает региональное УФНС.
КБК Единого налогового платежа – 18201061201010000510, подчеркнули налоговики.
Писать другие коды при перечислении ЕНП нельзя.
Но есть перечень платежей, при котором в расчетном документе указывается КБК конкретного платежа, а не универсальные реквизиты:
фиксированный авансовый платеж по НДФЛ с иностранцев, работающих по патенту;
госпошлина (кроме госпошлины, по которой арбитражный суд выдал исполнительный документ);
НПД и сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов, которые можно перечислить (погасить задолженность) как на ЕНП, так и на отдельные КБК.
При уплате ЕНП указывают реквизиты:
Получатель (поле 16): «Казначейство России (ФНС России)»;
ИНН / КПП получателя: 7727406020 / 770801001 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом;
Счет получателя (поле 17): 03100643000000018500;
БИК (поле 14): 017003983;
Номер счета банка получателя средств (поле 15): 40102810445370000059;
Банк получателя (поле 13): Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;
Статус плательщика (поле 101) – 01;
ОКТМО – 0;
КБК 18201061201010000510 — ЕНП;
Основание платежа (поле 106) – 0;
Налоговый период (поле 107) – 0;
Номер документ (поле 108) – 0;
Дата документа основания (поле 109) – 0.
Неправильное оформление платежки ведет к задержке информации о платеже, поэтому платеж вовремя не отразится на ЕНС. Из-за этого может образоваться задолженность, и налоговики применят меры взыскания.
Пополнить ЕНС можно через сервисы ФНС — «Личный кабинет налогоплательщика» и «Уплата налогов и пошлин».
Формировать отчетность на любых налоговых режимах научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату, налоги, средний заработок для пособий и отпусков, работать с ЭДО, управлять финансами и применять искусственный интеллект в работе. После обучения вы получите сертификат на 40 ак. часов.
Цена сейчас со скидкой 75%: 4 900 рублей вместо
19 900 рублей.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию