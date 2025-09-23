ИИ-контент в России начнут маркировать

В России начали разработку системы маркировки фото-, видео- и аудиоконтента, сгенерированного при помощи искусственного интеллекта.

Первая версия ПО будет опубликована в ближайшие месяцы, сообщил академик РАН Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова, разрабатывающего решение.

«Мы в этом году по соглашению с "Яндексом" начали разрабатывать промышленное решение, которое позволит маркировать аудио, видео и фото. В ближайшие несколько месяцев мы выложим первую версию», — заявил Аветисян.

По его словам, готовят открытое ПО, вокруг которого должно сформироваться сообщество разработчиков и компаний для разработки отечественных инструментов в этой области.