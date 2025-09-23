📅 До 25 сентября 2025 нужно сдать отчетность, а до 29 — заплатить налоги.
До 25 сентября 2025 года ИП и компании должны представить в налоговую отчетность. Что нужно отправить:
персонифицированные сведения о физлицах — за август 2025;
уведомление по страховым взносам — за август 2025 (код отчетного периода – «33/02»);
уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 сентября 2025 (код периода «33/03»).
Также нужно представить декларацию по налогу на прибыль, исчисляемому по фактически полученной прибыли, декларацию НДПИ за август и декларацию по акцизам.
Заплатить до 29 сентября 2025 года нужно:
1/3 суммы НДС — за второй квартал 2025 года;
НПД самозанятых — за август 2025;
страховые взносы — за август 2025;
НДФЛ — с выплат с 1 по 22 сентября 2025;
налог на прибыль — третий авансовый платеж за третий квартал 2025, кто платит ежемесячно по фактической прибыли.
Плательщики АУСН платят налог за август.
В уведомлении по НДФЛ пишут два КБК:
182 1 01 02010 01 1000 110 – по основным доходам;
182 1 01 02210 01 1000 110 – для выплат с районными коэффициентами.
Если отправили ЕНП-уведомление по одному КБК, нужно подать уточненные уведомления с разбивкой сумм удержанного налога по двум КБК, предупреждает региональное УФНС.
Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.
Формировать отчетность на любых налоговых режимах научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как рассчитывать налоги, формировать первичку и регистры, заполнять отчетность в 1С, вести кадровый и управленческий учет с нуля. В обновленной программе есть уроки по ИИ в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.
Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо
36 000 рублей.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
