📅 До 25 сентября 2025 нужно сдать отчетность, а до 29 — заплатить налоги.

Осталось три дня, чтобы отправить отчетность и не получить штраф. А налоги по ЕНП нужно заплатить не позже следующего понедельника.

До 25 сентября 2025 года ИП и компании должны представить в налоговую отчетность. Что нужно отправить:

персонифицированные сведения о физлицах — за август 2025;

уведомление по страховым взносам — за август 2025 (код отчетного периода – «33/02»);

уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 сентября 2025 (код периода «33/03»).

Также нужно представить декларацию по налогу на прибыль, исчисляемому по фактически полученной прибыли, декларацию НДПИ за август и декларацию по акцизам.

Заплатить до 29 сентября 2025 года нужно:

1/3 суммы НДС — за второй квартал 2025 года;

НПД самозанятых — за август 2025;

страховые взносы — за август 2025;

НДФЛ — с выплат с 1 по 22 сентября 2025;

налог на прибыль — третий авансовый платеж за третий квартал 2025, кто платит ежемесячно по фактической прибыли.

Плательщики АУСН платят налог за август.

В уведомлении по НДФЛ пишут два КБК:

182 1 01 02010 01 1000 110 – по основным доходам;

182 1 01 02210 01 1000 110 – для выплат с районными коэффициентами.

Если отправили ЕНП-уведомление по одному КБК, нужно подать уточненные уведомления с разбивкой сумм удержанного налога по двум КБК, предупреждает региональное УФНС.

