Для жителей труднодоступных районов проводят налоговые консультации в мобильных офисах

Налоговики рассказывают о льготах, долгах и об электронных услугах.

Сотрудники налоговой в Иркутской области проводят выездные консультации в мобильных офисах для удобства жителей труднодоступных районов, где нет офисов налоговой службы.

График таких мероприятий до конца 2025 года опубликован на сайте НФС.

Цель мобильных офисов – дать людям актуальную информацию по вопросам расчета и уплаты имущественных налогов, порядку получения НДФЛ-вычетов.

Там же можно получить консультацию по объектам налогообложения и задолженности перед бюджетом. Налоговики рассказывают о возможных налоговых льготах, как узнать о долгах по электронной почте и в смс-сообщениях, о налоговых услугах, коотрые можно получить на Госуслугах и в МФЦ.

Также в мобильном офисе помогут настроить приложение «Налоги ФЛ», сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Уплата налогов и пошлин».