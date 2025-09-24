Жителям новых регионов надо обновить данные для получения выплат по инвалидности

Чтобы продолжать получать пособия, до конца 2025 года нужно переоформить документы.

Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо пройти освидетельствование, чтобы продолжить получать выплаты по инвалидности. Сделать это надо до конца 2025 года, сообщила пресс-служба СФР.

«С 1 января 2026 года продолжение выплаты будет осуществляться на основании сведений об инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы (МСЭ) в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении.

После прохождения освидетельствования в органах МСЭ данные автоматически поступят в Соцфонд.

Сейчас пенсии и пособия в новых регионах платят по упрощенному механизму – в том числе на основании документов об установлении инвалидности, выданных уполномоченными органами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины.

Но с 2026 года выплаты продолжатся только на основании российских документов, предупреждает СФР.