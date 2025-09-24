ФНС объяснила, как проверить, является ли человек учредителем или руководителем компании

За недостоверные сведения компании могут исключить из ЕГРЮЛ. Чтобы этого не допустить, нужно проверять информацию о руководителях и учредителях. В этом помогут электронные сервисы ФНС.

УФНС по Кемеровской области напомнило, что сведения о юридических лицах, в которых человек является учредителем или руководителем, можно проверить на сайте ФНС в личном кабинете, а также через сервис «Прозрачный бизнес».

Чтобы получить информацию нужно войти в личный кабинет, перейти в раздел «Профиль» — «Сведения» — «Сведения о бизнесе». Об этом сказано на сайте ФНС.

В сервисе «Прозрачный бизнес» те же сведения будут доступны во вкладке «Участие в ЮЛ».

Подобная информация нужна для того, чтобы вовремя направить достоверные сведения в налоговую и внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), если это потребуется.