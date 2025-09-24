🛴 За нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми увеличат штраф в два раза

Сейчас взрослые могут ездить на электросамокате с детьми до семи лет с детским креслом.

Депутат Игорь Антропенко предлагает увеличить до 10 тыс. рублей сумму штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет.

Такие поправки он добавит к законопроекту о штрафах для водителей электросамокатов.

Согласно документу, за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.

«Такой штраф не остановит владельцев СИМ [средств индивидуальной мобильности]. В связи с этим, для всеобщей безопасности, чтобы не только уберечь окружающих, но и самокатчиков от самих себя, и их детей, считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза», — заявил Антропенко.

