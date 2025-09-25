Платежные агенты смогут применять ПСН в муниципальных и городских округах

Владельцы торговых точек в муниципальных и городских округах смогут применять патентную систему налогообложения и выдавать деньги местным жителям с их карт.

24 сентября 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому предприниматели смогут применять патентную систему налогообложения, даже если они выполняют функцию платежных агентов в муниципальных и городских округах, а не только в сельской местности.

Подобные услуги зачастую предприниматели совмещают с работой розничных торговых объектов, где местные жители могут на кассе снять с карты деньги или внести наличные на счет.

Закон вступит в силу через месяц, но не раньше очередного периода по ПСН.