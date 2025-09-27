🚘 Самые угоняемые автомобили 2025: у автоугонщиков ностальгия по «корейцам»

По итогам восьми месяцев 2025 года в России число угонов машин выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми угоняемыми стали Hyundai и Kia. Также изменилась география преступлений – если в январе-августе 2024 года лидером антирейтинга были Москва и Дагестан, то по итогам восьми месяцев 2025 наибольшее число автокраж было в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, пресс-релиз есть у «Клерка».

По итогам восьми месяцев 2025 года 28% угонов зафиксировано в Москве. В антирейтинг также вошли Санкт-Петербург (20%), Краснодарский край (11%), Дагестан, Татарстан, Кемеровская, Ростовская, Брянская, Рязанская, Тверская и Ярославская области, Хабаровский край (примерно по 2,8%).

Число угонов грузового транспорта по итогам восьми месяцев практически не изменилось – 2,8% (3% за аналогичный период прошлого года). Причем практически все случаи связаны с хищением китайских грузовиков FAW (в 2024 году антирейтинг возглавлял также китайский Shacman).

Самые «востребованные» у угонщиков авто в 2025 году: Hyundai и Kia (по 17% угонов). Lexus (14%). LADA (11%). Toyota и Mitsubishi (по 8%). Mercedes-Benz (5,7%).

Самой угоняемой моделью авто в 2025 году стал внедорожник Lexus LX — 8% краж. Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла до 8,5% (3% за аналогичный период 2024). Чаще всего крадут Chery и LIXIANG — примерно 3% страховых случаев на каждую марку от общего числа угонов.

По оценкам специалистов ВСК, 34% угонов происходит в период с 07:00 до 11:00, еще 26% — с 00:00 до 06:00.