📚 В России сократились продажи бумажных книг, а электронные уступают аудиокнигам

За восемь месяцев 2025 года доля покупок цифровых книг впервые достигла 33%, а доля аудиокниг на 15% больше доли электронных.

МТС Банк и книжный сервис «Строки» проанализировали продажи в книжных магазинах и цифровых сервисах за восемь месяцев 2025 года, результаты есть у «Клерка».

По данным аналитиков, продажи в книжных магазинах сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно Ассоциации книгораспространителей, средняя цена книги увеличилась на 7,2% по итогам первого квартала 2025 года.

Однако доля покупок цифровых книг от общего количества продаж выросла с 27% до 33%.

Средний чек на покупку книг в онлайн-сервисах в 2025 году практически в два раза меньше, чем при офлайн-продажах: 345 рублей против 615.

Количество покупок книг в формате PPD (поштучная покупка) выросло на 15% за июнь-август 2025 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Среднее потребление на пользователя за первое полугодие 2025 увеличилось на 13%. А доля аудиокниг за восемь месяцев 2025 на 15% больше потребления электронных.

Согласно исследованию, больше всего цифровых книг читают и слушают россияне с доходом 30-40 тыс. в месяц (19%), чуть меньше с доходом 40-50 тыс. руб. (18%). Пользователи с доходом 20-30 тыс., 50-60 тыс. и 60-70 тыс. — по 15%, 14% и 8% соответственно.

Меньше всего цифровым книгам уделяют внимание россияне с доходом 400-500 тыс. рублей (меньше 2%).