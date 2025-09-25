Программу «Социальная няня» предлагают внедрить по всей России

Проект протестировали в регионах, он показал высокую востребованность и эффективность.

Депутат Яна Лантратова предложила запустить федеральную программу «Социальная няня» для поддержки многодетных и неполных семей. Письмо направлено главе Минтруда Антону Котякову.

Лантратова написала, что опыт реализации проектов «Социальных нянь» в нескольких регионах России показал его высокую востребованность и эффективность. Так, в Санкт-Петербурге за 4,5 года работы программы услугами социальной няни воспользовались почти 600 семей. Проект стал успешным и в других регионах.

Это доказывает актуальность и эффективность меры социальной поддержки, считает Лантратова.

Она предлагает внедрить программу на федеральном уровне в рамках нацпроекта «Семья», что поможет снизить нагрузку на многодетные и неполные семьи.

По программе «Социальная няня» предоставляют бесплатные услуги профессиональных нянь многодетным и неполным семьям.

«Форма реализации может предусматривать оказание помощи по уходу за детьми в возрасте до 3 лет в объеме 30 часов в неделю. Няни, участвующие в программе, должны иметь сертификацию, гарантирующую высокое качество предоставляемых услуг. Семьи смогут получить возможность использовать выделенные часы в наиболее удобное для них время», — говорится в письме.

Неполным семьям объем услуг увеличат до 40 часов в неделю, а срок помощи – до достижения ребенком 4-летнего возраста.

Реализовать программу можно через создание подразделений в рамках существующих социальных служб, считает Лантратова.