После 10 лет брака предлагают выдавать бесплатную землю

Разработан законопроект-2025 о выделении земельного участка россиянам, прожившим более десяти лет в браке и имеющим детей.

25 сентября 2025 депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать земельный участок россиянам, состоящим в браке.

«Предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ», — говорится в пояснительной записке.

Такой участок должен быть обеспечен подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и располагаться в границах соответствующего субъекта РФ. Он станет общей долевой собственностью родителей и детей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.