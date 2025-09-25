После 10 лет брака предлагают выдавать бесплатную землю
25 сентября 2025 депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать земельный участок россиянам, состоящим в браке.
«Предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ», — говорится в пояснительной записке.
Такой участок должен быть обеспечен подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и располагаться в границах соответствующего субъекта РФ. Он станет общей долевой собственностью родителей и детей.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
