С 1 октября 2025 года начнется эксперимент с маркировкой товаров для дома
Производители и импортеры товаров для дома смогут добровольно принять участие в эксперименте по маркировке их продукции.
1 октября 2025 года вступит в силу постановление правительства от 20.09.2025 № 1458, по которому производители и импортеры товаров для дома и интерьера смогут присоединиться к эксперименту по маркировке продукции. Сделать это можно на добровольной основе.
В список того, что будет можно маркировать, вошли:
посуда, кухонная и столовая утварь;
декор для дома и интерьера;
изделия для уборки и мытья.
Эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. После его окончания власти решат, стоит ли вводить обязательную маркировку таких товаров.
