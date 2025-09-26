С 1 октября 2025 года начнется эксперимент с маркировкой товаров для дома

Производители и импортеры товаров для дома смогут добровольно принять участие в эксперименте по маркировке их продукции.

1 октября 2025 года вступит в силу постановление правительства от 20.09.2025 № 1458, по которому производители и импортеры товаров для дома и интерьера смогут присоединиться к эксперименту по маркировке продукции. Сделать это можно на добровольной основе.

В список того, что будет можно маркировать, вошли:

посуда, кухонная и столовая утварь;

декор для дома и интерьера;

изделия для уборки и мытья.

Эксперимент продлится до 31 августа 2026 года. После его окончания власти решат, стоит ли вводить обязательную маркировку таких товаров.