🔧 За неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду будут штрафовать
25 сентября 2025 года Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об административных штрафах до 10 тыс. рублей за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду.
Ст. 9.24 КоАП дополнят новыми пунктами.
Так, за неустранение муниципальными образованиями в установленный срок нарушений, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, должностных лиц оштрафуют на 2-4 тыс. рублей.
За совершение такого правонарушения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, будет штраф:
для должностных лиц — от 2 до 4 тыс. рублей;
для юрлиц — от 5 до 10 тыс.
В случае неустранения нарушений потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, а также УК, ТСЖ, жилищными кооперативами предусмотрено:
для физлиц – предупреждение или штраф 500 рублей;
для должностных лиц — штраф от 2 до 4 тыс.;
для юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей.
При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления административную ответственность будут нести должностные лица исполнительной власти субъекта РФ, у которых есть соответствующие полномочия.
