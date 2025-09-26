🔧 За неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду будут штрафовать

Наказывать за неустранение поломок будут должностных лиц муниципалитетов, теплосетей, управляющих компаний.

25 сентября 2025 года Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об административных штрафах до 10 тыс. рублей за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду.

Ст. 9.24 КоАП дополнят новыми пунктами.

Так, за неустранение муниципальными образованиями в установленный срок нарушений, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, должностных лиц оштрафуют на 2-4 тыс. рублей.

За совершение такого правонарушения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, будет штраф:

для должностных лиц — от 2 до 4 тыс. рублей;

для юрлиц — от 5 до 10 тыс.

В случае неустранения нарушений потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, а также УК, ТСЖ, жилищными кооперативами предусмотрено:

для физлиц – предупреждение или штраф 500 рублей;

для должностных лиц — штраф от 2 до 4 тыс.;

для юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления административную ответственность будут нести должностные лица исполнительной власти субъекта РФ, у которых есть соответствующие полномочия.