🔥 В 2026 году собираются ввести лицензии на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией
С 1 марта 2024 г. подлежат лицензированию производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Торговля этими товарами не лицензируется. Законодатели решили это упущение исправить (законопроект № 1024775-8).
Под лицензирование попадут следующие виды деятельности:
закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля);
розничная продажа табачной продукции и никотинсодержащей продукции (розничная торговля);
развозная торговля табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией (развоная торговля).
Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю, а также аннулирование лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, выдачу лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю — исполнительные органы субъектов РФ.
Для получения лицензий будут предъявляться требования. Большая их часть уже установлена законодательством:
наличие регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;
соблюдение запретов и ограничений, установленных статьями 19 и 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Кроме того, к розничным торговым объектам будут предъявляться лицензионные требования к помещению для торговли: площадь торгового объекта (магазина или павильона) должна быть не менее пяти квадратных метров для осуществления розничной торговли (помещение может быть в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде). Также должна отсутствовать налоговая задолженность более 3000 рублей и потребуется заплатить госпошлину.
Исполнительные органы субъектов РФ будут уполномочены устанавливать на территории субъекта дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции (в рамках перечня мест, определенного законопроектом), а также увеличивать минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в 2 раза, предусмотренный законопроектом.
Предусмотрено поэтапное введение лицензирования:
Период
Что вводится
с 1 марта до 1 сентября 2026 г.
Выдача лицензий при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности.
с 1 сентября 2026 г.
Запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии.
с 1 сентября 2026 г. до 1 сентября 2027 г.
Переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям (в части наличия торговых объектов, дополнительных региональных ограничений и требований Федерального закона № 15-ФЗ).
Начать дискуссию