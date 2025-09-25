🔥 В 2026 году собираются ввести лицензии на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией

Законопроект № 1024775-8 предусматривает введение лицензий уже с 1 марта 2026 года. К бизнесу будет предъявляться ряд требований, в том числе и по площади объекта торговли.

С 1 марта 2024 г. подлежат лицензированию производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Торговля этими товарами не лицензируется. Законодатели решили это упущение исправить (законопроект № 1024775-8).

Под лицензирование попадут следующие виды деятельности:

закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля);

розничная продажа табачной продукции и никотинсодержащей продукции (розничная торговля);

развозная торговля табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией (развоная торговля).

Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю, а также аннулирование лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, выдачу лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю — исполнительные органы субъектов РФ.

Для получения лицензий будут предъявляться требования. Большая их часть уже установлена законодательством:

наличие регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

соблюдение запретов и ограничений, установленных статьями 19 и 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Кроме того, к розничным торговым объектам будут предъявляться лицензионные требования к помещению для торговли: площадь торгового объекта (магазина или павильона) должна быть не менее пяти квадратных метров для осуществления розничной торговли (помещение может быть в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде). Также должна отсутствовать налоговая задолженность более 3000 рублей и потребуется заплатить госпошлину.

Исполнительные органы субъектов РФ будут уполномочены устанавливать на территории субъекта дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции (в рамках перечня мест, определенного законопроектом), а также увеличивать минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в 2 раза, предусмотренный законопроектом.

Предусмотрено поэтапное введение лицензирования: