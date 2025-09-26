Научим выполнять сложные задачи в два раза быстрее с помощью нейросетей на новом онлайн-курсе
Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка. Научим применять современные технологии в бухгалтерии на новом онлайн-курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера».
Вы узнаете, как использовать нейронные сети и Power BI, чтобы:
Сократить время на рутинные операции в 3–5 раз;
Создавать «умные» отчеты по ключевым показателям — платежам, дебиторской задолженности и др.;
Получать аналитику из 1С одним кликом;
Использовать нейросети для аутсорса, моделирования, анализа данных и даже создания презентаций.
За время обучения вы изучите все возможности программы Power BI для бухгалтера и узнаете, как использовать в работе нейронные сети: DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen, Z, GigaChat, Алиса, Клерк AI, Gammas и т. д.
Почему этот курс нужен сейчас
Бухгалтерия переживает технологическую революцию. Те, кто сегодня осваивает цифровые инструменты, завтра будут в числе лидеров. Те же, кто отказывается от перемен — рискуют потерять конкурентные преимущества.
Этот курс поможет вам не только идти в ногу со временем, но и создать собственную цифровую стратегию в бухгалтерии.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 33% за 9 900 рублей вместо
14 900 рублей.
25 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!
Начать дискуссию