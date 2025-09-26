Научим выполнять сложные задачи в два раза быстрее с помощью нейросетей на новом онлайн-курсе

В современном мире бухгалтерия стремительно меняется. Рутинные задачи постепенно переходят под контроль алгоритмов, а от бухгалтера все чаще требуется не просто учет, а аналитика и стратегическое мышление. На новом курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера» вы научитесь применять ИИ, работать быстрее, сможете расширить круг клиентов и увеличить свой доход.

Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка. Научим применять современные технологии в бухгалтерии на новом онлайн-курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера».

Вы узнаете, как использовать нейронные сети и Power BI, чтобы:

Сократить время на рутинные операции в 3–5 раз;

Создавать «умные» отчеты по ключевым показателям — платежам, дебиторской задолженности и др.;

Получать аналитику из 1С одним кликом;

Использовать нейросети для аутсорса, моделирования, анализа данных и даже создания презентаций.

За время обучения вы изучите все возможности программы Power BI для бухгалтера и узнаете, как использовать в работе нейронные сети: DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen, Z, GigaChat, Алиса, Клерк AI, Gammas и т. д.

Почему этот курс нужен сейчас

Бухгалтерия переживает технологическую революцию. Те, кто сегодня осваивает цифровые инструменты, завтра будут в числе лидеров. Те же, кто отказывается от перемен — рискуют потерять конкурентные преимущества.

Этот курс поможет вам не только идти в ногу со временем, но и создать собственную цифровую стратегию в бухгалтерии.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 33% за 9 900 рублей вместо 14 900 рублей.

Купить курс

25 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!