⚡️ Итоги дня: ГАИ будет получать информацию о здоровье водителей, учителя смогут купить жилье в селе за 1% от его цены, для пива приняли новый ГОСТ

В год каждый 100-й взрослый россиянин становится жертвой кибермошенников. Сумма потерь россиян от кибермошенничества по итогам 2025 года может превысить показатель прошлого года и достигнуть 340 млрд рублей.

AI-помощник от Сбера поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов. Сеть лабораторий KDL | Медскан первой в России внедряет в свою практику AI-помощника от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) на базе нейросетевой модели GigaChat.

С марта 2027 года сотрудники ГАИ начнут получать информацию о здоровье водителей не только по результатам обязательных медкомиссий, но и по итогам визитов к врачам. В случае выявления заболевания, препятствующего безопасному вождению, права будут изымать на месяц для прохождения лечения.

Водителей хотят сажать в тюрьму на 15 суток и лишать прав за езду по трамвайным путям. Национальный автомобильный союз уже обратился в МВД с предложением приравнять нарушение к мелкому хулиганству.

Международный операционный центр цифрового юаня начал работу в Шанхае. Представили платформу цифровых трансграничных платежей, платформу блокчейн-услуг и платформу цифровых активов.

С 1 января 2026 года в России начнет работать новая государственная программа, направленная на поддержку учителей в сельской местности. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что педагоги, работающие в селах, смогут купить жилье за 1% от его стоимости.

Российские туристы и бизнесмены активно воспользовались безвизовым режимом с Китаем, введенным 15 сентября. Количество забронированных авиабилетов в страну в этом месяце выросло на 50-60% по сравнению с сентябрем 2024 года.

Впервые с 2012 года Росстандарт принял новый ГОСТ для пива. Стандарт призван установить более четкое определение продукции, облегчив борьбу с фальсификатом.

Крупнейший цифровой книжный сервис «Литрес» начинает продажи бумажных книг — впервые для российского онлайн-ресурса. На старте ассортимент составит 42 тыс. наименований — около 30% каталога сети «Читай-город — Буквоед», с планом расширения до 100% к концу года.

Аэрофлот организовал в Шереметьево стойку регистрации для пассажиров, которые путешествуют с питомцами по внутренним направлениям. Номер стойки — 349.

«Большую глину №4» установили на заднем дворе НОВАТЭКа в Москве.

Департамент транспорта Москвы запускает акцию для пассажиров городского транспорта. При оплате проезда картой «Мир», загруженной в мобильное устройство на Android, пассажиры будут получать кешбэк в 10 рублей с каждой поездки. Период действия программы: с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

«Яндекс» направил более 1,2 млрд рублей на рекламную поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2025 года. Общий объем такой поддержки за последние пять лет превысил 7,5 млрд рублей.