Минпромторг поменяет правила параллельного импорта с 2026 года

Параллельный импорт распространят на товарные знаки всех типов, включая графические изображения.

Минпромторг предлагает обновить перечень товаров для параллельного импорта. Проект приказа опубликован на портале проектов НПА.

Действующий перечень предлагается отменить и утвердить актуализированный.

Сейчас под режим параллельного импорта попадают товары, маркированные товарными знаками. Но таможенные органы не имеют полномочий на выпуск в режиме параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками без буквенных обозначений.

Поэтому Минпромторг уточняет условия ввоза товаров в режиме параллельного импорта, распространив его на правообладателя. Так, параллельный импорт будет распространяться на товарные знаки всех типов, включая графические изображения. Это решит проблему нескольких товарных знаков у правообладателя.

Также такой подход позволит решить еще ряд проблем, в том числе невозможность применения параллельного импорта к изобразительным или комбинированным товарным знакам.

Новый механизм собираются ввести с 2026 года.

