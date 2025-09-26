Минпромторг поменяет правила параллельного импорта с 2026 года

Минпромторг предлагает обновить перечень товаров для параллельного импорта. Проект приказа опубликован на портале проектов НПА.

Действующий перечень предлагается отменить и утвердить актуализированный.

Сейчас под режим параллельного импорта попадают товары, маркированные товарными знаками. Но таможенные органы не имеют полномочий на выпуск в режиме параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками без буквенных обозначений.

Поэтому Минпромторг уточняет условия ввоза товаров в режиме параллельного импорта, распространив его на правообладателя. Так, параллельный импорт будет распространяться на товарные знаки всех типов, включая графические изображения. Это решит проблему нескольких товарных знаков у правообладателя.

Также такой подход позволит решить еще ряд проблем, в том числе невозможность применения параллельного импорта к изобразительным или комбинированным товарным знакам.

Новый механизм собираются ввести с 2026 года.