ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера на «Клерке» в октябре 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на октябрь 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров октября 2025

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста

2 октября

11:00

2

Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза

7 октября

15:00

3

1С – 2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

8 октября

11:00

4

Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС

9 октября

11:00

5

НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал

14 октября

11:00

6

Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок

15 октября

15:00

7

Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС

16 октября

15:00

8

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

17 октября

15:00

9

Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3

20 октября

11:00

10

Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса

21 октября

11:00

11

Мастер-класс. Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года

22 октября

11:00

12

От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт

23 октября

13:00

13

Бухучет и налоги – 2025: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко

24 октября

11:00

14

Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой

27 октября

11:00

15

Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний

28 октября

11:00

16

Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025

29 октября

11:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

Подписаться

Уже 25 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы