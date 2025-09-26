Бесплатное размещение вакансий для бухгалтеров и финансистов. Одной кнопкой в Телеграме и на «Клерке»
Мы запустили нового Telegram-бота для бесплатного размещения вакансий бухгалтеров и специалистов в области финансов. Теперь работодатели могут добавить вакансию всего в пару кликов, а публикация автоматически попадёт и в телеграм-канал, и на сайт Клерка.
Добавить вакансию в боте: https://t.me/klerk_resume_bot/
Что произойдёт после публикации
Ваша вакансия автоматически появится в нашем Telegram-канале «Бухджоб».
Вакансия будет опубликована на сайте «Клерк.Работа».
Так ваша вакансия попадёт в поле зрения тысяч бухгалтеров и финансистов по всей стране.
Хотите быстрее закрыть позицию? Получите доступ к базе резюме бухгалтеров здесь: Перейти к базе резюме.
Это важно
Особая благодарность Алексею Андрееву, нашему программисту, который сейчас работает из солнечного Таиланда. Он не только придумал эту идею, но и полностью её реализовал — буквально сидя на пляже с ноутбуком. 💻🌴
Алексей сделал всё самостоятельно: от архитектуры до запуска. И теперь у нас есть удобный и современный инструмент, который поможет тысячам компаний быстрее находить бухгалтеров и финансистов.
Аплодисменты Алексею 👏👏👏
