Бесплатное размещение вакансий для бухгалтеров и финансистов. Одной кнопкой в Телеграме и на «Клерке»

Мы знаем, как сложно найти хорошего бухгалтера. Поэтому сделали для вас бесплатный сервис: добавьте вакансию в телеграм-боте — и её увидят тысячи бухгалтеров и финансистов по всей России.

Мы запустили нового Telegram-бота для бесплатного размещения вакансий бухгалтеров и специалистов в области финансов. Теперь работодатели могут добавить вакансию всего в пару кликов, а публикация автоматически попадёт и в телеграм-канал, и на сайт Клерка.

Добавить вакансию в боте: https://t.me/klerk_resume_bot/

Что произойдёт после публикации

Ваша вакансия автоматически появится в нашем Telegram-канале «Бухджоб».

Вакансия будет опубликована на сайте «Клерк.Работа».

Так ваша вакансия попадёт в поле зрения тысяч бухгалтеров и финансистов по всей стране.

Хотите быстрее закрыть позицию? Получите доступ к базе резюме бухгалтеров здесь: Перейти к базе резюме.

Это важно

Особая благодарность Алексею Андрееву, нашему программисту, который сейчас работает из солнечного Таиланда. Он не только придумал эту идею, но и полностью её реализовал — буквально сидя на пляже с ноутбуком. 💻🌴

Алексей сделал всё самостоятельно: от архитектуры до запуска. И теперь у нас есть удобный и современный инструмент, который поможет тысячам компаний быстрее находить бухгалтеров и финансистов.

Аплодисменты Алексею 👏👏👏