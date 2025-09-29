Форму получения социальных услуг в 2026 году можно выбрать до 1 октября 2025

Набор социальных услуг можно получать в виде услуг или выплаты.

СФР напоминает, что набор социальных услуг (НСУ) дают получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В нем есть медицинская, санаторно-курортная и транспортная составляющие.

НСУ устанавливают после назначения выплаты проактивно в натуральной форме (кроме ветеранов боевых действий и лиц, подвергшихся радиации).

От социальных услуг можно полностью или частично отказаться и получать их денежный эквивалент.

Чтобы изменить порядок получения НСУ на следующий год, нужно подать заявление в СФР в отделении фонда, в МФЦ или через Госуслуги.

Заявление подают до 1 октября. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока выбор не поменяют.