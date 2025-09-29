Пенсии в 2026 году проиндексируют досрочно

На соцвыплаты и пенсии в 2026 году направят более 18,7 трлн рублей.

На обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и меры социальной поддержки в 2026 году через СФР будет направлено более 18,7 трлн рублей. Это предусмотрено в проекте бюджета СФР на 2026 год, сообщил Минтруд.

На выплату пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Уже принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января – выше инфляции.

Индексация страховых пенсий составит 7,6%. Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.

На страховые выплаты по ОМС по временной нетрудоспособности в 2026 году заложено почти 1,4 трлн рублей.

В 2026 году вырастут максимальные суммы страховых пособий:

по временной нетрудоспособности – 207 тыс. рублей в месяц;

по беременности и родам возрастет – 955,8 тыс. рублей;

по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих – до 83 тыс. рублей в месяц.

На единое пособие для семей с детьми направят порядка 1,76 трлн рублей.

119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату (налоговый кешбэк).

Соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. Маткапитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тыс. рублей – на первого ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.