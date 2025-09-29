С 1 февраля 2026 маткапитал и другие соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции

Вырастет материнский капитал и другие социальные выплаты.

С 1 февраля 2026 соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу, он составит 6,8%, сообщил Минтруд.

Так, маткапитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тыс. рублей (если не получали на первого). За первого ребенка маткапитал составит 737,2 тыс.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Также с 1 февраля по уровню фактической инфляции проиндексируют ежемесячные выплаты льготникам: инвалидам, ветеранам, Героям СССР, Героям России, Героям Соцтруда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия пострадавшим от радиации и другие выплаты.