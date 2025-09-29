Конференция v.новый 27.09 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Обучение для бухгалтеров

Можно ли уволить сотрудника в первый же день, кто может получить двойной стандартный вычет по НДФЛ, как регламентировать премии: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 22 по 28 сентября 2025 года.

  1. Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Мини-курс

  2. Можно ли уволить сотрудника в первый день работы

  3. Пени, штраф и неустойка: в чем разница. Мини-курс

  4. Кому положен двойной стандартный вычет по НДФЛ

  5. Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс

  6. Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году

  7. Как уволить сотрудника в выходной день. Мини-курс

  8. Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец

  9. Как иностранцу получить ИНН. Мини-курс

  10. Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы