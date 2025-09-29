Можно ли уволить сотрудника в первый же день, кто может получить двойной стандартный вычет по НДФЛ, как регламентировать премии: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 22 по 28 сентября 2025 года.