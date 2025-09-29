Можно ли уволить сотрудника в первый же день, кто может получить двойной стандартный вычет по НДФЛ, как регламентировать премии: экспертные разборы за неделю
Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 22 по 28 сентября 2025 года.
Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Мини-курс
Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс
Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году
Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец
Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
