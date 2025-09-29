Слуцкий предлагает отменить социальные пенсии для мигрантов

ЛДПР хочет отменить отменить «дармовую социалку» для приезжих иностранцев, которые работают в России.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отказаться от социальных пенсий для мигрантов, чтобы ослабить нагрузку на федеральный бюджет.

Он заявил, что при учете важных расходов на демографию, безопасность и улучшение жизни россиян, каждая копейка на счету.

По мнению депутата, не нужно платить пенсии иностранцам, которые не участвовали в «строительстве нашей державы», поэтому следует отменить «дармовую социалку» для мигрантов. Об этом пишет «Газета.Ru».

В 2024 году прирост мигрантов достиг 600 тыс. человек, это рекордный показатель за 30 лет.