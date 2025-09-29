С 1 января 2026 МРОТ будет 27 093 рубля — кабмин внес законопроект в Госдуму

К 2030 году минимальный размер оплаты труда составит не менее 35 тысяч рублей.

29 сентября 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 27 093 рубля.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников», — сказано в пояснительной записке.

Соотношение МРОТ с медианно заработной платой за предыдущий год составит 48%, медианная заработная плата за 2024 год составляет 56 443 рубля.

К 2030 году МРОТ вырастет более чем в 2 раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Показатель достигнет не меньше 35 тыс. рублей в месяц.