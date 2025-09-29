Какой прожиточный минимум на 2026 год: суммы

В проекте федерального бюджета указан ПМ в размере 18 939 рублей, а для трудоспособного населения – 20 644 рубля.

В 2026 году прожиточный минимум (ПМ) в России составит 18 939 рублей.

Для трудоспособного населения показатель составит 20 644 рубля, следует из проекта федерального бюджета, подготовленного Правительством. Проект внесен в Госдуму 29 сентября 2025.

Для пенсионеров ПМ установлен в размере 16 288 рублей, для детей – 18 371.

Напомним: в 2025 году прожиточный минимум году в России составляет 17 733 рубля. Для трудоспособного населения он 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.