🍫 Больше трети россиян едят сладкое каждый день

В Нижнем Новгороде любят шоколад, а в Ростове-на-Дону – торты и пирожные.

Более 30% опрошенных россиян едят сладкое ежедневно. Такие результаты показало исследование сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «Онин».

«Большинство россиян (83%) едят сладкое регулярно: 38% — каждый день, еще 45% — несколько раз в неделю», — говорится в исследовании.

Женщины едят сладости чаще мужчин: 48% против 32% едят каждый день.

Частично или полностью отказались от десертов только 6% опрошенных.

Самыми популярными сладостями назвали:

шоколад (57%);

мороженое (45%);

торты и пирожные (34%).

В первом полугодии 2025 года россияне чаще всего покупали шоколадные батончики, пирожные, печенье и вафли. Также россияне любят конфеты (31%), сладкую выпечку (26%), печенье и пряники (24%), мармелад и зефир (16%).

Среди тех, кто почти не ест сладкое, наибольшей популярностью пользуются мороженое (62%) и натуральные сладости (23%)

В среднем на сладости россияне тратят не более 2 тыс. рублей в месяц.

Любовь к сладкому зависит от географии. Жители Воронежа и Казани чаще других едят сладкое ежедневно (44% и 42%).

В Нижнем Новгороде больше любят шоколад (66%), а в Ростове-на-Дону – торты и пирожные (45%).