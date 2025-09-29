🍫 Больше трети россиян едят сладкое каждый день
Более 30% опрошенных россиян едят сладкое ежедневно. Такие результаты показало исследование сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «Онин».
«Большинство россиян (83%) едят сладкое регулярно: 38% — каждый день, еще 45% — несколько раз в неделю», — говорится в исследовании.
Женщины едят сладости чаще мужчин: 48% против 32% едят каждый день.
Частично или полностью отказались от десертов только 6% опрошенных.
Самыми популярными сладостями назвали:
шоколад (57%);
мороженое (45%);
торты и пирожные (34%).
В первом полугодии 2025 года россияне чаще всего покупали шоколадные батончики, пирожные, печенье и вафли. Также россияне любят конфеты (31%), сладкую выпечку (26%), печенье и пряники (24%), мармелад и зефир (16%).
Среди тех, кто почти не ест сладкое, наибольшей популярностью пользуются мороженое (62%) и натуральные сладости (23%)
В среднем на сладости россияне тратят не более 2 тыс. рублей в месяц.
Любовь к сладкому зависит от географии. Жители Воронежа и Казани чаще других едят сладкое ежедневно (44% и 42%).
В Нижнем Новгороде больше любят шоколад (66%), а в Ростове-на-Дону – торты и пирожные (45%).
