🏋️‍♂️ Спрос на фитнес осенью 2025 вырос на 21%, но средний чек прежний

В сентябре на 30% увеличилось число оплат за услуги в спортивных клубах.

Количество онлайн-оплат в спортивных клубах и фитнес-центрах в первой половине сентября 2025 выросло на 21% относительно этого же периода августа.

Оборот вырос на 19%, а средний чек не изменился и составил 6 112 рублей. Такие данные приводит «ЮMoney».

Согласно исследованию, число оплат в сентябре 2025 года за услуги в профессиональных спортивных клубах (танцевальных, теннисных и т. д.) увеличилось на 30%. А средний чек в этой сфере вырос на 13% — до 5 315 рублей.

За год, в сравнении с первой половиной сентября 2024 года, количество платежей в фитнес-центрах выросло на 68%. В специализированных спортивных клубах оплат стало на 57% больше, а их оборот увеличился почти в два раза.

Выросло и число покупок спортивной одежды: на 22% по сравнению с аналогичным периодом августа. При этом оборот магазинов вырос на 17%, средний чек составил 10 675 рублей.