📝 Чтобы сотрудники каждый раз не расписывались о получении матпомощи, можно издать единый приказ

О выплатах материальной помощи можно издать локальный акт, согласно которым работники будут получать их весь год.

Если у сотрудников работа носит разъездной характер, то у них может быть сложно взять подпись для приказа о выплате им материальной помощи.

Но можно сделать так, что каждый раз расписываться им не придется, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Например, если в компании платят матпомощь на день рождения сотрудника и на 23 Февраля (или 8 Марта). Для этого нужно издать один из двух документов или оба:

Документ Содержание Ознакомление и как работает Единый приказ на год Перечисляют всех сотрудников, даты их рождений и размеры выплат на праздники. С этим приказом сотрудники знакомятся и расписываются один раз в начале года. Положение об оплате труда Прописывают все правила и размеры выплат Сотрудник знакомится один раз при приеме на работу. После этого выплаты производят автоматически на основании этого Положения. Ежегодные приказы или расписки от сотрудников уже не нужны.

