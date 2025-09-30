Нужно ли платить туристический налог за объекты, которые относятся к жилым помещениям

Если объект отнесен к жилому помещению и не входит в реестр классифицированных средств размещения, то исчислять и уплачивать туристический налог не нужно.

ФНС напоминает, что туристический налог не исчисляют в объектах, которые отнесены к жилым помещениям, ведь они не относятся к средствам размещения для временного проживания.

В туристическом налоге объект налогообложения — оказание услуги по предоставлению места для временного проживания, которые входят в реестр классифицированных средств размещения. Об этом сказано на сайте ФНС.

Объекты входят в реестр со дня размещения сведений о них на официальном сайте уполномоченного органа или муниципального образования, если информации нет в самом реестре.

Средством размещения признают имущественный комплекс, который включает в себя здание, участок земли, оборудование и иное имущество, которое используется для временного размещения гостей. Дом или его часть, квартира или комната к таким объектам не относятся.