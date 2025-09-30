Новый конспект от эксперта: как работать на ПСН и УСН в 2026 году

Узнайте о новых правилах работы с ПСН и УСН с 2026 года и легальных способах снижения налоговой нагрузки.

2026 год принесет важные изменения для предпринимателей на УСН и патенте. Вместе с экспертом разберем все нововведения и дадим практические инструменты для работы в новых условиях.

Мы готовим для вас конспект вебинара «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов». Он выйдет уже в четверг, 2 октября 2025 года, и появится в разделе «Конспекты».

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.