⚡️ Итоги дня: власти хотят заблокировать доступ к нелегальным казино, банк «Зенит» выпустил карту с капсулой нефти, Сбер купил долю государства в «Союзмульфильме»

Прививки от гриппа сделали 16,1% или 23,7 млн россиян. С начала сентября в стране фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. В последнюю неделю заболеваемость сократилась на 6,6%.

С 1 октября в Москве на электросудах будут действовать «зимние» тарифы. До 30 апреля проезд на всех регулярных речных маршрутах будет дешевле примерно в два раза. Стоимость одной поездки по «Тройке» — 100 рублей в будни и 130 рублей в выходные (вместо 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные).

Доступ к онлайн-казино и нелегальным ставкам предложили заблокировать. Без подобных ограничений сложно добиться эффективной реализации предложений Минфина по увеличению налогов на игорный бизнес.

Спрос россиян на коммерческую недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за год увеличился на 51%, в результате ОАЭ оказались в десятке популярных направлений у российских инвесторов.

Большинство опрошенных россиян (90%) считают, что получить шенгенскую визу в 2025 году стало сложнее , чем раньше. Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше.

Россияне стали реже оформлять кредиты на кассе магазинов. Только 22% россиян оформляли POS-кредиты в 2025 году, тогда как годом ранее этот показатель составлял 39%.

Средняя стоимость игрушек Лабубу с лета обвалилась в 10 раз. Средний чек на плюшевых Лабубу составил 671 рубль. Это в два раза (на 50%) меньше, чем в июне (1 343), и в 10 раз (на 91%) меньше, чем в мае (6 572).

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подписал рамочный контракт на один год на поставку соевого масла в Чили.

Государство продало долю в киностудии «Союзмульфильм», покупателем пакета акций выступил Сбербанк. Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет средств от данной сделки и составило 1,118 млрд рублей.

Минприроды хочет в 10 раз поднять ставки платы за воду для промышленников. Кроме того, с 2027 года предлагается в 10 раз увеличить плату за потребление воды без водоизмерительных приборов, по нормативу.

«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали показывать актуальные сигналы светофоров во всех районах Москвы, а не только в центре. Чтобы видеть сигналы светофоров на 2 500 перекрестках города в реальном времени, нужно построить маршрут на автомобиле и начать движение.

Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом среди крупных экономик. Россия расположилась на втором месте: по данным Росстата, абонентская плата за доступ к интернету в месяц обходится в 693 рубля или 8,7 доллара. Самый дешевый интернет оказался в Индии: в месяц он обходится в 7,7 доллара. Замкнула тройку Румыния со стоимостью интернета в 9,8 доллара.