🤖 В России создали ИИ-робота, который умеет делать массаж

Робот на базе искусственного интеллекта сканирует тело, пультом можно регулировать интенсивность массажа.

Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж.

«Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту», — говорится в сообщении компании-производителя медицинского и косметологического оборудования.

Система на базе ИИ анализирует данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю дают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия, останавливать или продолжать процедуру.

Робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока и для глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину, добавили в компании.

Устройство может проводить свыше 360 сеансов в месяц: это в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.

