🤖 В России создали ИИ-робота, который умеет делать массаж

Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж.

«Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту», — говорится в сообщении компании-производителя медицинского и косметологического оборудования.

Система на базе ИИ анализирует данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю дают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия, останавливать или продолжать процедуру.

Робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока и для глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину, добавили в компании.

Устройство может проводить свыше 360 сеансов в месяц: это в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.