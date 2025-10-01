Глава РСПП: при ключевой ставке 12-13% жизнь «начнет налаживаться»

Александр Шохин предполагает, что Центробанк до конца 2025 года снизит ключевую ставку еще два раза.

В 2026 году среднегодовая ключевая ставка будет 12-13% годовых. Так считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он рассказал, что при таких значениях жизнь россиян «начнет налаживаться».

«При 12-13% и 10%, как минимум, в конце следующего года жизнь начнет, что называется, налаживаться», — сказал Александр Шохин.

Также он добавил, что ключевая ставка может привести в норму рост налогов, денежно-кредитная политика будет «не сильно жесткой».

Шохин считает, что Центробанк до конца 2025 года еще дважды снизит ключевую ставку.