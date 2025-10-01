В России могут создать службу сопровождения для отцов-одиночек

Отцам с 2026 года предлагается оказывать правовую, социальную, психологическую и консультативную поддержку.

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о создании службы сопровождения для отцов-одиночек.

На базе Минтруда предлагается создать службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе России. Комплексную помощь окажут отцам, самостоятельно воспитывающим детей. Она будет включать правовую, социальную, психологическую и консультативную поддержку.

По словам Слуцкого, в России насчитывается уже более 1 млн отцов-одиночек. Но для них не предусмотрены меры поддержки.

«В законодательных актах нет отдельного понятия “одинокий отец”. Одинокие отцы не выделяются в отдельную категорию, что затрудняет им доступ к трудовым, налоговым льготам и другим мерам социальной поддержки, которые могли бы облегчить их жизнь и помочь в воспитании детей», — говорится в пояснительной записке.

Задачей службы сопровождения отцовства будет не только оказание отцам всей необходимой правовой помощи — когда юристы будут помогать оформить документы и получить все положенные меры поддержки, но и помощь в бытовых и психологических вопросах — от получения нужных оздоровительных услуг до помощи в трудоустройстве, добавил Слуцкий.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.