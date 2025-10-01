В России могут создать службу сопровождения для отцов-одиночек
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о создании службы сопровождения для отцов-одиночек.
На базе Минтруда предлагается создать службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе России. Комплексную помощь окажут отцам, самостоятельно воспитывающим детей. Она будет включать правовую, социальную, психологическую и консультативную поддержку.
По словам Слуцкого, в России насчитывается уже более 1 млн отцов-одиночек. Но для них не предусмотрены меры поддержки.
«В законодательных актах нет отдельного понятия “одинокий отец”.
Одинокие отцы не выделяются в отдельную категорию, что затрудняет им доступ к трудовым, налоговым льготам и другим мерам социальной поддержки, которые могли бы облегчить их жизнь и помочь в воспитании детей», — говорится в пояснительной записке.
Задачей службы сопровождения отцовства будет не только оказание отцам всей необходимой правовой помощи — когда юристы будут помогать оформить документы и получить все положенные меры поддержки, но и помощь в бытовых и психологических вопросах — от получения нужных оздоровительных услуг до помощи в трудоустройстве, добавил Слуцкий.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Комментарии2
а всего-то и нужно было во всех законодательных .... где фигурирует про мать-одиночку все эти же самые вопросы решить, просто заменим на формулировку одинокий родитель!
Но мы же не ищем лёгких путей!
Да и служб нам нужно создать как можно больше. А ещё реестров!
Поэтому ко всему имеющемуся про женщин - мы просто продублируем ещё раз для отцов!
Вона сколько денег на этом намыть можно!
интересно, хоть миллион тих отцов найдется?