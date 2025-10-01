Льготы для пенсионеров предлагают унифицировать по всей стране

Сейчас льготы для пенсионеров отличаются в зависимости от региона. При переезде в другой регион льготы теряются. Чтобы избежать этого, депутат Сергей Миронов предлагает ввести федеральную социальную карту.

«Такая карта должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте», — заявил Миронов.

Он добавил, что хочет добиться введения 13-й пенсии. Это должна быть ежегодная выплата, аналогичная 13-й зарплате. Ее будут перечислять в декабре, чтобы у пенсионеров появились дополнительные средства для празднования Нового года.

По задумке депутата, выплату должны получать как неработающие, так и работающие пенсионеры.