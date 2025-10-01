Как стать главным бухгалтером: подготовили пошаговый план роста!

Узнайте, чем работа главбуха отличается от работы бухгалтера. Освойте управленческие навыки, методологию учета и юридическую ответственность, чтобы уверенно претендовать на руководящую позицию.

Карьерный рост до главного бухгалтера — это не просто повышение зарплаты, это смена профессиональной роли.

Приходите на бесплатный вебинар «Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста» — это ваш практический гид по переходу на новую ступень. Он состоится 2 октября в 11:00 мск!

Мы разберем не только технические нюансы, но и ключевое отличие: бухгалтер считает, а главный бухгалтер управляет, несет ответственность и принимает стратегические решения в области учета. Превратите свой экспертный опыт в руководящую должность.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 2 октября в 11:00 мск!