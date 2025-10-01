Центробанк запустил голосование за символы новой купюры 500 рублей

У россиян есть две недели, чтобы выбрать, какой дизайн будет у новой банкноты номиналом 500 рублей.

С 1 октября 2025 года началось онлайн-голосование за символы новой банкноты 500 рублей. Она посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску.

Участники могут выбрать два символа для лицевой и оборотной стороны купюры. Все они уже получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.

«Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты», — сказано на сайте Центробанка.

Голосование закончится 14 октября в 12:00 мск.