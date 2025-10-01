Когда налоговая может отказать в регистрации бизнеса: список ошибок 2025
Основная причина отказа в регистрации бизнеса — предприниматель указывает адрес, которого нет в Государственном адресном реестре (ГАР).
Также налоговики откажут в постановке на учет, если нет учредительных документов в отношении юрлиц или в заявлении допустили ошибки. Например, если подписано неуполномоченным лицом.
«При внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью заявителем должен выступать нотариус», — сказано на сайте ФНС.
Причем такой комплект документов в электронном виде должен подписать нотариус своей ЭЦП.
Среди типичных ошибок при заполнении форм для госрегистрации начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Мария Саяпина УФНС по Амурской области назвала:
указание недостоверных сведений о паспортных данных, ИНН физлиц;
неверное заполнение сведений, в том числе о прекращении и возложении полномочий в одном Листе И (внесена информация по новому руководителю, отсутствуют сведения о прекращении полномочий старого), о предстоящей смене места нахождения на Листе Б заявления (указан полностью новый юридический адрес, а необходимо заполнить данные заявления до пятого пункта — населенный пункт);
представление документов ранее 21 дня со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о предстоящем изменении места нахождения.
Заявление на госрегистрацию часто подписывают ЭЦП неуполномоченного лица, а нужна руководителя. Исключение: создание юрлица.
Также подают неполный комплект документов (нет устава в новой редакции/изменений в устав, решения о внесении изменений) или документы в одном файле.
Кроме того, представляют нескольких идентичных комплектов документов.
Чтобы снизить число ошибок, налоговики рекомендуют при подготовке документов пользоваться сервисом «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
