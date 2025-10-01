Когда налоговая может отказать в регистрации бизнеса: список ошибок 2025

Чаще всего предпринимателям отказывают в регистрации, если адреса нет в реестре, а также из-за ошибок в заявлениях.

Основная причина отказа в регистрации бизнеса — предприниматель указывает адрес, которого нет в Государственном адресном реестре (ГАР).

Также налоговики откажут в постановке на учет, если нет учредительных документов в отношении юрлиц или в заявлении допустили ошибки. Например, если подписано неуполномоченным лицом.

«При внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью заявителем должен выступать нотариус», — сказано на сайте ФНС.

Причем такой комплект документов в электронном виде должен подписать нотариус своей ЭЦП.

Среди типичных ошибок при заполнении форм для госрегистрации начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Мария Саяпина УФНС по Амурской области назвала:

указание недостоверных сведений о паспортных данных, ИНН физлиц;

неверное заполнение сведений, в том числе о прекращении и возложении полномочий в одном Листе И (внесена информация по новому руководителю, отсутствуют сведения о прекращении полномочий старого ), о предстоящей смене места нахождения на Листе Б заявления (указан полностью новый юридический адрес, а необходимо заполнить данные заявления до пятого пункта — населенный пункт );

представление документов ранее 21 дня со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о предстоящем изменении места нахождения.

Заявление на госрегистрацию часто подписывают ЭЦП неуполномоченного лица, а нужна руководителя. Исключение: создание юрлица.

Также подают неполный комплект документов (нет устава в новой редакции/изменений в устав, решения о внесении изменений) или документы в одном файле.

Кроме того, представляют нескольких идентичных комплектов документов.

Материалы из презентации УФНС. Информация об ошибках, которые ИП допускают при регистрации бизнеса.

Чтобы снизить число ошибок, налоговики рекомендуют при подготовке документов пользоваться сервисом «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».