Депутаты хотят ввести продовольственные сертификаты для малоимущих

На федеральном уровне предложили ввести сертификаты на продовольствие. Малоимущие смогут на них купить продукты на сумму в размере 30% регионального прожиточного минимума.

1 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о продовольственном сертификате для малоимущих.

Он позволит россиянам, доход которых не превышает региональный прожиточный минимум, покупать продовольственные товары.

«Предлагается установить сумму, которую можно потратить на продукты питания, равную 30 процентам величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, в месяц», — сказано в пояснительной записке.

В некоторых регионах уже действуют местные продуктовые карты. Например, в Москве, Ямало-Ненецком округе, Алтайском и Красноярском краях и т. д. Однако это не покрывает нужды малоимущих во всей стране. По данным за первый квартал 2025 года за чертой бедности живут 11,9 млн человек или 8,1% населения.

Дополнительные параметры продовольственного сертификата предстоит определить Правительству.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.