Дадут ли организации дубликат уведомления о постановке на налоговый учет

Компания может давно стоять на налоговом учете в ФНС, и для ведения бизнеса может потребоваться уведомление о постановке на налоговый учет, которое за давностью лет затерялось.

ФНС указала, что повторная выдача уведомления о постановке на учет в налоговом органе организации законодательством о налогах и сборах не предусмотрена.

Подтверждает постановку юрлица на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным НК РФ, выписка из Единого государственного реестра налогоплательщика (ЕГРН).

Получить ее можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или портале Госуслуг. Либо на бумаге лично, через представителя или по почте, обратившись в любой налоговый орган.