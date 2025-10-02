🙅‍♂️ Россияне подали 15,7 млн заявлений о самозапрете на кредиты

С момента запуска сервиса по установке самозапрета на кредиты россияне направили 15,7 млн заявлений на установку запрета. Также уже отправлен 1,1 млн заявлений на его снятие. То есть убрали 7% ранее установленных ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Большинство россиян выбирает формат полного самозапрета на кредиты: 90,9% от общего числа заявок. На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО приходится 4,3% заявок.

Только на кредиты в МФО запрет установили 1,6%, полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 1,4%.

Чаще всего самозапреты устанавливают россияне 35-45 лет: 21% от общего количества оформленных самозапретов. По 20% приходится на долю людей 45-55 лет и 55-65 лет. Старшая категория (от 65 лет) установила 17% самозапретов.

Россияне в возрасте 25-35 лет установили 12% самозапретов, а молодежь до 25 лет – только 9%.

Чаще всего к сервису самозапретов обращаются из Москвы: таких заявлений 1,48 млн.

Лидером по доле людей с самозапретом стала Мурманская область: на каждые 100 жителей региона приходится 18 человек с действующим самозапретом на кредиты. Также в топ-3 оказались Магаданская область и ЯНАО — по 16 жителей из 100.